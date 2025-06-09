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У Киргизстані знесли найвищий у Центральній Азії пам'ятник Леніну
10:35 09.06.2025 |
У місті Ош у Киргизстані 7 червня демонтували пам'ятник Володимиру Леніну.
Про це повідомляє 24.kg, передає Укрінформ.
Зазначається, що 25-метровий пам'ятник Леніну в Оші був найвищим у Центральній Азії. Його вага становить 7,5 тонни.
Монумент був встановлений у 1975 році перед будівлею урядової адміністрації. Як зазначає Kaktus Media, останні кілька років точилися суперечки навколо пам'ятника: частина місцевих мешканців виступали за його демонтаж, вважаючи, що він втратив свою актуальність, а інші вважали, що монумент слід залишити.
Ош є другим за величиною містом Киргизстану після столиці Бішкеку. У столиці також є такий пам'ятник Леніну, однак його перемістили з центральної площі за будівлю Національного історичного музею.
Демонтаж пам'ятника в Оші засвідчує загальну тенденцію щодо перегляду радянської спадщини у країнах Центральної Азії, де ставлення до постатей комуністичного минулого є неоднозначним та часто стає предметом суспільних дебатів.
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