У Киргизстані знесли найвищий у Центральній Азії пам'ятник Леніну

У місті Ош у Киргизстані 7 червня демонтували пам'ятник Володимиру Леніну.

Про це повідомляє 24.kg, передає Укрінформ.

Зазначається, що 25-метровий пам'ятник Леніну в Оші був найвищим у Центральній Азії. Його вага становить 7,5 тонни.

Монумент був встановлений у 1975 році перед будівлею урядової адміністрації. Як зазначає Kaktus Media, останні кілька років точилися суперечки навколо пам'ятника: частина місцевих мешканців виступали за його демонтаж, вважаючи, що він втратив свою актуальність, а інші вважали, що монумент слід залишити.

Ош є другим за величиною містом Киргизстану після столиці Бішкеку. У столиці також є такий пам'ятник Леніну, однак його перемістили з центральної площі за будівлю Національного історичного музею.

Демонтаж пам'ятника в Оші засвідчує загальну тенденцію щодо перегляду радянської спадщини у країнах Центральної Азії, де ставлення до постатей комуністичного минулого є неоднозначним та часто стає предметом суспільних дебатів.