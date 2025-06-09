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Китай закриє один з найбільших НПЗ, який переробляє нафту з Росії, - Reuters
10:28 09.06.2025 |
Китайська держкомпанія PetroChina закриє останній блок з переробки нафти на своєму найбільшому НПЗ Dalian Petrochemical Corp в північному Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Закриття планується наприкінці місяця, сказали Reuters чотири джерела в нафтовій галузі. PetroChina зупинить нафтову установку на заводі Dalian Petrochemical Corp продуктивністю 200 000 барелів на день, а установки вторинної переробки - наступного місяця.
Це частина плану Китаю з закриття державного заводу-гіганта та створення замість нього меншого підприємства. PetroChina тим часом почне скорочувати запаси сирої нафти та іншої сировини цього місяця та очистить усі запаси цієї продукції до кінця серпня, повідомили два джерела Reuters.
PetroChina розпочала процес закриття заводу в Даляні ще наприкінці 2023 року. На цей завод припадає майже 3% національних нафтопереробних потужностей Китаю. Підприємство переробляє переважно російську суміш сирої нафти ESPO з сибірських родовищ.
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