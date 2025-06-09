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АНАЛІТИКА

В десятках міст Ірану заборонили вигул собак

 

Кілька десятків міст в Ірані заборонили вигул собак. Заборона, яка з 2019 року діє у столиці країни - Тегерані, поширилась на понад 20 міст. Про це пише AFP у неділю, 8 червня, із посиланням на іранські ЗМІ. Проте, як пише агенція, офіційної заборони на тримання собак в Ірані немає.

Щодо обмежень на вигул собак, які почали діяти у різних містах, то місцева влада наголошує, що це пов'язано із "підтриманням громадського порядку, забезпеченням безпеки та захистом здоров'я населення", повідомляє AFP.

Ставлення до собак в ісламі

Тримання собак в Ірані є суперечливим питанням з часів ісламської революції в Ірані у 1979 році. Згідно з ісламською традицією, собаки вважаються нечистими. Релігійні консерватори стверджують, що тримання собак є ознакою західного способу життя, а їхній вигул шкодить "ісламській культурі, а також гігієні та спокою інших людей"

У своїй кампанії проти власників собак місцева влада у різних регіонах Ірану забороняє брати собак у громадські місця чи перевозити їх транспортними засобами. Як стверджують оглядачі, ці обмеження рідко дотримувалися. У Тегерані, наприклад, багато власників собак досі відкрито вигулюють своїх улюбленців.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран
 

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