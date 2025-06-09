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АНАЛІТИКА

Польща має свої інтереси: президент Навроцький виступив проти вступу України в ЄС

 

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький виступив проти вступу України в Євросоюз. Він пояснив це "інтересами" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю порталу Mandiner, близького до команди угорського прем'єра Віктора Орбана.

Зокрема, під час спілкування з Навроцьким було зазначено, що питання російсько-української війни є одним з найважливіших в регіоні. Через це з Брюсселя лунають заклики, що Україну треба прийняти в ЄС за прискореною процедурою. Говорячи про власну думку, президент Польщі не підтримує таку ідею.

"Наразі я проти вступу України до Європейського Союзу", - почав свою відповідь Навроцький.

Він підкреслив, що розуміє, що Польща повинна підтримувати Україну як зі стратегічної, так і з геополітичної точки зору. Ба більше, його самого переслідують РФ.

"Найбільшою загрозою для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація. Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене, як президента Інституту національної пам'яті (Польщі - ред.), переслідують. Мені загрожує п'ять років ув'язнення у в'язниці", - сказав глава польської держави.

Продовжуючи відповідь, він заявив, що з одного боку Польща має підтримувати Україну у війні, однак з іншого - Київ має розуміти, що у кожної країни свої інтереси.

"З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину, та інші європейські країни, також мають свої інтереси", - висловився польский лідер.

Навроцький уточнив, що під "своїми інтересами" польської країни мова йде про Волинську трагедію, а також конкуренцію між агросекторами та перевізниками обох країн.

"Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань", - пояснив Навроцький.

Він додав, що бачить Україну такою, яка, хоча й дуже мужньо захищається від РФ, але й "повинна поважати інтереси інших країн, які в іншому підтримують" офіційний Київ.

"Польща відіграла провідну роль у підтримці України завдяки президенту Анджею Дуді та відкритості польських сердець. Це дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси", - резюмував новий глава польської держави.

Новий президент Польщі проти вступу України до НАТО

Нагадаємо, наприкінці травня напередодні другого туру президентських виборів, Навроцький офіційно прийняв вимоги лідера антиукраїнської «Конфедерації» Славоміра Менцена в обмін на підтримку. Однією з них була обіцянка не пускати Україну в НАТО.

Також ми писали, що після перемоги на виборах Навроцький заявив, що очікує продовження тісного партнерства з Україною.

"Я з нетерпінням чекаю продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не тільки хорошого діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань", - написав він у соцмережі Х у відповідь на привітання президента України Володимира Зеленського.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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