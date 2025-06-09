Британський флот отримає на озброєння два лазерні комплекси DragonFire, однак обійдуться вони недешево

DragonFire

Міністерство оборони Великої Британії замовило два бойові лазерні комплекси DragonFire, які пройшли успішні випробування на початку минулого року. Лазери будуть встановлені на британських ракетних есмінцях Type 45. Дане рішення ухвалене в межах нового Стратегічного оборонного огляду країни, що передбачає поступову інтеграцію лазерної зброї спочатку у ВМС, а згодом і в сухопутні сили.

За даними UK Defence Journal, загальна вартість закупівлі склала 240 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 326 мільйонам доларів США. Це перший крок до розгортання лазерної зброї на британських кораблях, що відповідає урядовому зобов'язанню встановити такі системи загалом на чотирьох суднах до 2027 року.

DragonFire розроблений консорціумом компаній Dstl, MBDA, Leonardo та QinetiQ. Він здатний збивати повітряні цілі на висоті кількох кілометрів. Головною перевагою такої лазерної зброї є низька вартість пострілу, яка оцінюється менш ніж у $25. Крім того, система не потребує зберігання боєприпасів, що значно спрощує логістику.

DragonFire використовує волоконний комбінований лазер потужністю 50 кВт, оснащений високоточним оптичним сенсором та адаптивною оптикою, що стабілізує промінь у складних атмосферних умовах. Це дозволяє ефективно знищувати дрони, артилерійські снаряди, швидкісні катери та навіть головки самонаведення крилатих ракет.

Очікується, що контракт на постачання двох лазерних установок буде діяти з листопада 2025 року до березня 2028 року, з можливістю продовження до 2032 року.

Схожа лазерна зброя розробляється також і в інших країнах. Зокрема китайська бойова лазерна система Silent Hunter була помічена у складі російських сил ППО. За даними російських пропагандистських ЗМІ, ця система використовується для боротьби з українськими розвідувальними безпілотниками. Розробка лазерної зброї також ведеться в Японії, Індії і в багатьох інших країнах.

Попри високу початкову вартість, лазерна зброя, така як DragonFire, пропонує практичне рішення для боротьби з масовими атаками дешевих безпілотників. Вона дозволяє знищувати повітряні цілі без потреби у великій кількості боєприпасів, що робить її економічно вигідною та зручною.



