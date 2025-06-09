Суд дозволив Трампу не пускати журналістів AP у Білий дім

Білий дім отримав право тимчасово відмовляти журналістам інформаційного агентства Associated Press (AP) у доступі до Овального кабінету та президентського літака Air Force One. Таке рішення виніс 6 червня апеляційний суд, тим самим частково призупинивши дію ухвали нижчої інстанції до остаточного рішення в справі.

Президент США Дональд Трамп назвав у своєму мікроблозі на платформі Truth Social рішення суду "великою ПЕРЕМОГОЮ над AP".

Раніше федеральний суд зобов'язав Білий дім відновити допуск журналістів AP до закритих зон, таких як Овальний кабінет, літак Air Force One і приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, за умови, що туди допускаються представники інших ЗМІ.

Втім апеляційний суд став на бік Білого дому, вказавши, що питання допуску представників медіа до таких об'єктів перебуває у компетенції американської адміністрації. У рішенні йдеться, що без припинення постанови нижчої інстанції Білий дім зазнав би "невідновних збитків", оскільки та нібито обмежує незалежність президента й контроль над його особистим робочим простором.

Водночас суд не призупинив дію ухвали нижчої інстанції щодо заходів, що проводяться у Східній залі Білого дому, яка вважається менш закритою. У цій частині резиденції AP зберігає право відвідувати офіційні заходи.

Конфлікт через перейменування Мексиканської затоки в Американську

Причиною конфлікту AP з Трампом стало небажання агенції називати у своїх публікаціях Мексиканську затоку "Американською", як її перейменував Трамп своїм указом.

Обмеження доступу AP до Трампа через це викликало хвилю критики з боку ЗМІ та правозахисних організацій, які виступають за свободу преси. Вони розцінили дії адміністрації президента США як удар по принципах відкритості та рівноправності журналістів.

AP вважається однією з провідних міжнародних новинних служб. Утім Трамп регулярно звинувачує її, як і низку інших "традиційних" ЗМІ в нібито поширенні "фейкових новин". При цьому Білий дім надає привілейований доступ до заходів представникам правих ЗМІ, блогерам, подкастерам і інтернет-інфлюенсерам, яких називає "новими медіа". Спостерігачі зазначають, що останні часто ставлять Трампу доброзичливі запитання та уникають критичного тону.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт привітала рішення апеляційного суду та заявила, що надалі "новим медіа" нададуть ще ширший доступ до Трампа.