Влада Каліфорнії вимагає від Трампа відкликати Нацгвардію

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом формально звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з вимогою скасувати рішення про "незаконне розміщення військ" Національної гвардії в Лос-Анджелесі. Повідомлення про це каліфорнійський політик опублікував у неділю, 8 червня, на своїй сторінці в соцмережі X.

"У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це серйозне порушення суверенітету штату - розпалювання напруженості та відтік ресурсів звідти, де вони справді потрібні", - написав Ньюсом, додавши фото свого звернення до глави Пентагону Піта Гегсета.

У зверненні Ньюсом зазначив, що саме він як очільник регіону має ухвалювати рішення про те, чи звертатися до федеральної влади по допомогу, якщо ситуація не стосується іноземного вторгнення або повстань, які несуть загрозу державній владі. Введення військ Нацгвардії до Лос-Анджелеса під управлінням із Вашингтона загрожує "серйозно загострити ситуацію" - це рішення має бути відкликано, а регіональні підрозділи мають повернутися під контроль місцевої влади, вказав політик.

Губернатор Каліфорнії про Трампа: Це дії диктатора

В іншій публікації губернатор Каліфорнії засудив висловлювання президента США про протести в штаті. "Підбурювання і провокування насильства, створення масового хаосу, мілітаризація міст, арешти опонентів - дії диктатора, а не президента", - написав він.

Правоохоронці затримують протестувальників у Лос-Анджелесі

Підтримку Ньюсому висловили й губернатори-демократи в інших штатах США. "Рішення президента Трампа про розміщення Національної гвардії в Каліфорнії є тривожним зловживанням владою", - ідеться у спільній заяві 22 губернаторів, яку навів Ньюсом у X. У документі також засуджуються погрози Гегсета направити в штат морських піхотинців.

Розгортання нацгвардійців у Каліфорнії

Трамп наказав відправити до штату Каліфорнія 2000 бійців Національної гвардії після того, як там спалахнули протести проти рейдів, які проводить у штаті Імміграційна та митна служба США (ICE). За тиждень в околицях Лос-Анджелеса за підозрою в порушенні міграційного законодавства затримали 118 осіб. Каліфорнія межує безпосередньо з Мексикою.

Затримання із застосуванням сльозогінного газу та жорстокі дії силовиків під час рейдів спровокували вуличні протести, що тривали щонайменше дві доби. Зокрема, група протестувальників заблокувала автостраду 101, головну магістраль у центрі Лос-Анджелеса. Групи протестувальників, багато з яких з мексиканськими прапорам та плакатами з словами осуду на адресу імміграційної влади США, зібралися в кількох місцях по всьому місту.

У багатьох протестувальників - мексиканські стяги

ФБР запропонувало винагороду в 50 тисяч доларів за інформацію про підозрюваного, якого звинувачують у киданні каміння в поліцейські машини в місті Парамаунт в передмісті Лос-Анджелеса, в результаті чого було поранено офіцера.

Після наказу Трампа регіональне командування Нацгвардії в Каліфорнії написало в соцмережі X, що деякі підрозділи "вже на місці", не уточнивши їхню чисельність.

Востаннє Нацгвардію розгортали в Каліфорнії 2020 року у зв'язку із заворушеннями, спричиненими смертю афроамериканця Джорджа Флойда внаслідок дій поліції.

Протестувальники палять машини на вулицях Лос-Анджелеса

Трамп пообіцяв "звільнити Лос-Анджелес від вторгнення мігрантів"

Раніше президент США в публікації у своїй соцмережі Truth Social назвав заворушення в Каліфорнії "захопленням і окупацією" з боку "нелегальних мігрантів і злочинців". "Агресивні натовпи заколотників рояться і нападають на наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації", тому відповідним представникам федеральної влади доручено "вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів і покласти край цим заворушенням", заявив Дональд Трамп.

В іншому дописі глава Білого дому образливо відгукнувся про Ньюсома, назвавши його некомпетентним і переінакшивши в публікації прізвище політика на прізвисько "Newscum", в якому міститься слово "scum" - "покидьки". Трамп також звинуватив губернатора Каліфорнії і мерку Лос-Анджелеса Карен Басс у повільності під час НС у зв'язку з масштабними пожежами в січні.

Трамп раніше пообіцяв депортувати рекордну кількість нелегальних мігрантів і перекрити американо-мексиканський кордон, поставивши перед Імміграційною службою США завдання заарештовувати щонайменше три тисячі мігрантів на день, нагадує Reuters. Дані перепису населення свідчать про те, що значну частину населення Лос-Анджелеса, яким керують демократи, становлять іспаномовні та іноземні громадяни.

Але, як вказує агенція, широкомасштабні правоохоронні заходи також зачепили людей, які легально проживають в країні, деякі з них мають постійне місце проживання.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум в неділю розкритикувала уряд США за імміграційні рейди і розгортання Нацгвардії: "Ми не згодні з таким способом вирішення імміграційної проблеми".