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АНАЛІТИКА

Трамп наказав силовикам звільнити Лос-Анджелес «від вторгнення мігрантів»

Трамп наказав силовикам звільнити Лос-Анджелес «від вторгнення мігрантів»

 

Президент США наказав силовим відомствам придушити протести проти імміграційних рейдів у Лос-Анджелесі та видворити осіб, які перебувають у місті нелегально.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Колись величне американське місто Лос-Анджелес захоплене й окуповане нелегалами та злочинцями», - вважає він.

Трамп наказав силовикам звільнити Лос-Анджелес «від вторгнення мігрантів»

 

За словами глави Білого дому, «жорстокі заколотницькі натовпи» атакують федеральних правоохоронців, намагаючись зупинити депортації. Трамп назвав ці протести «беззаконними заворушеннями», які тільки зміцнюють рішучість його адміністрації.

Президент доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноем, міністру оборони Піту Гегсету та генеральному прокурору Пем Бонді вжити всіх необхідних заходів для «звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів» та для припинення протестів.

Трамп наказав силовикам звільнити Лос-Анджелес «від вторгнення мігрантів»

 

«Порядок буде відновлено, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес буде звільнено», - заявив він.

У суботу Трамп наказав розгорнути дві тисячі військовослужбовців Національної гвардії в Лос-Анджелесі для протидії протестам, що спалахнули через масштабні рейди міграційної та митної правоохоронної служб США.
Ключові теги: США
 

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