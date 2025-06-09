Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сварка Трампа і Маска: ЗМІ розкрили, що найбільше вивело з себе президента США

 

Президента США Дональда Трампа у сварці з мільярдером Ілоном Маском найбільше вивели з себе хвастощі засновника Tesla щодо його внеску в перемогу американського лідера на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами джерел у Білому домі, які говорили на умовах анонімності, представники Трампа і Маска провели телефонну розмову 6 червня, після чого ці обидва перестали публічно обмінюватися колючими зауваженнями на адресу один одного. Проте ця "розрядка є крихкою".

"Майбутнє їхніх стосунків є абсолютно невизначеним", - розповіло джерело.

Зазначено, що Трамп і Маск не хотіли припиняти публічну сварку. Американський лідер був особливо роздратований натяками на те, що він мав зв'язок із покійним фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном, якого було звинувачено в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші.

"Але вихваляння Маска про те, що Трамп не зміг би перемогти без його підтримки, включно з понад чвертю мільярда доларів політичних внесків, - це те, що дійсно розлютило президента", - пише видання з посиланням на двох чиновників.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4018
  0,0699
 0,17
EUR
 1
 47,2726
  0,1047
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0507  0,02 0,06 41,6404  0,03 0,08
EUR 46,9981  0,09 0,18 47,6970  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на 06.06.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес