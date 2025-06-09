Сварка Трампа і Маска: союзників змушують вибирати, на чиєму вони боці, - RS

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Ілона Маска після публічного конфлікту. Від їхніх союзників вимагають визначитися, чий бік вони займають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rolling Stone.

"Ми відбираємо в Ілона друзів. Якщо він захоче їх повернути, йому доведеться поцілувати зад Дональда Трампа міцніше, ніж він будь-коли цілував будь-чий зад за все своє життя. Навіть у цьому випадку немає гарантії, що він повернеться з цієї ситуації", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Трампа.

Інше джерело повідомило в четвер, що співробітники Білого дому за Трампа вже почали телефонувати й надсилати повідомлення високопоставленим союзникам (великим спонсорам у партії тощо) як президента США, так і Маска, вимагаючи, щоб вони обирали сторону в цьому конфлікті. Також вони додавали, що це, ймовірно, буде найпростішим вибором, який союзники коли-небудь зроблять.

Ще один чиновник команди Трампа зазначає, що відтоді, як усе вихлюпнулося на широкий загал, члени уряду Трампа і "його святая святих" були завалені повідомленнями від зовнішніх союзників і соратників у бізнесі, ЗМІ та політичній еліті. У повідомленнях наголошували на їхній відданості 45-му і 47-му президенту США.

За словами цього чиновника, наплив відданості стає настільки інтенсивним, що деякі повідомлення містять рядки: "На випадок, якщо президент не бачив мого повідомлення..." і "Ілон для нас мертвий".

Видання пише, що поки неясно, скільки важливих "друзів" зможе зберегти Маск у найближчій і довгостроковій перспективі. Однак поки що справи в нього йдуть не надто добре.