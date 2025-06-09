США скасували ліцензії на експорт запчастин для АЕС у Китаї - Reuters

Американська влада скасувала для постачальників ядерного обладнання ліцензію на продаж запчастин для АЕС у Китаї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.

За словами джерел, інформація про скасування була надіслана компаніям Міністерством торгівлі США. Йдеться про експортні ліцензії на запчастини та обладнання, що використовуються на атомних електростанціях.

Інформагентство додає, що Міністерство торгівлі США не відповіло на запит про коментар.

Разом з тим нагадується, що 28 травня речник американського відомства заявив, що Мінторгівлі переглядає «експорт стратегічного значення до Китаю».

Зазначається, що серед постачальників ядерного обладнання США є компанії Westinghouse і Emerson.

Westinghouse, чиї технології використовується в понад 400 ядерних реакторах по всьому світу, і Emerson, яка надає вимірювальні та інші інструменти для атомної промисловості, не відповіли на запити про коментарі.

Співрозмовники додали, що за останні два тижні було введено багато нових обмежень на експорт до Китаю.