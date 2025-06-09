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Українське прислів'я
У Японії заявили про прогрес в переговорах з США щодо мит
07:40 09.06.2025 |
Японія досягла певного прогресу в п'ятому раунді торгових переговорів з представниками США, спрямованих на скасування мит, які шкодять японській економіці, заявив головний переговорник Токіо з питань мит.
Про це повідомляє Reuters.
Японія зіткнеться з 24-відсотковою митною ставкою, яка почне діяти з липня, якщо не зможе домовитися з Вашингтоном.
"Тарифи вже введені на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній, а деякі з них подвоїлися до 50% разом із 10% загальним тарифом. Це завдає щоденних збитків економіці Японії»", - заявив Рьосей Акадзава в п'ятницю у Вашингтоні після переговорів з урядовцями, зокрема міністром фінансів Скоттом Бессентом і міністром торгівлі Говардом Лутніком.
Акадзава відмовився повідомити, якого прогресу вони досягли.
Пʼятий раунд переговорів може стати останньою особистою зустріччю між високопоставленими японськими та американськими чиновниками перед самітом лідерів «Групи семи» (G7), який розпочнеться 15 червня, де, як очікується, президент США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ісібою.
"Ми хочемо досягти угоди якомога швидше. Ми стежимо за самітом G7, і якщо наші лідери зустрінуться, ми хочемо показати, який прогрес було досягнуто. Проте ми мусимо збалансувати терміновість із необхідністю захищати наші національні інтереси", - сказав Акадзава.
У спробі досягти угоди зі США Японія також пропонує механізм зниження тарифів на автомобілі залежно від того, наскільки країни сприяють розвитку автомобільної промисловості США, повідомила в п'ятницю газета «Асахі».
Акадзава заявив, що позиція Японії не змінилася і що тарифи є неприйнятними.
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