Трамп пригрозив Маску «серйозними наслідками», якщо він фінансуватиме кандидатів від демократів

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск зіштовхнеться із «серйозними наслідками», якщо фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії.

Про це він сказав у розмові з NBC News.

«Якщо він це зробить, йому доведеться розплатитися за наслідки. Йому доведеться понести дуже серйозні наслідки, якщо він це зробить», - сказав Трамп у телефонному інтерв'ю напередодні.

На запитання, чи вважає він, що його стосунки з генеральним директором Tesla та SpaceX завершені, Трамп відповів: «Я б припустив, що так».

Водночас президент заявив, що не має бажання відновлювати ці стосунки після публічної сварки минулого тижня. Також він не планує розмовляти з Маском найближчим часом. «Я надто зайнятий іншими справами», - зауважив Трамп.

Серед іншого, республіканець звинуватив Маска в «неповазі до посади президента» та відкинув твердження мільярдера, що він буцімто пов'язаний із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

«Це називається „стара новина", це була стара новина, про яку говорили роками. Навіть адвокат Епштейна сказав, що я не маю до цього жодного стосунку. Це стара новина», - запевнив він.