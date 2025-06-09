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АНАЛІТИКА

WP: Пентагон і NASA шукають альтернативи SpaceX на тлі ворожнечі Трампа з Маском

 

Суперечка між президентом США Дональдом Трампом та Ілоном Маском спонукала Пентагон і NASA почати пошук альтернатив компанії SpaceX, яка належить скандальному мільярдеру.

Про це йдеться у публікації Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Представники NASA були стривожені погрозами Маска припинити польоти космічного корабля Dragon, що залишить космічне агентство без можливості транспортувати астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

У Пентагоні також були занепокоєні словами Маска, оскільки відомство значною мірою покладається на SpaceX для запуску своїх найважливіших супутників.

Ця реакція підкреслила ризики значної залежності уряду від SpaceX у виконанні важливих завдань, включаючи секретні місії.

Занепокоєння посилюється тим, що конкуренти SpaceX не встигають наздогнати компанію, залишаючи її домінування практично беззаперечним.

Один із представників NASA зазначив, що спочатку спостерігати за суперечкою між Трампом і Маском у соціальних мережах у четвер було "цікаво". Але коли Маск закликав вивести Dragon з експлуатації, "це стало справді жахливим".

Подібна реакція була і в Пентагоні, де, за словами одного із співробітників, офіцери "подивилися один на одного і сказали: "О, це вже не смішно. Ми усвідомили, що це не телевізор. Це реальна проблема".

Як зазначили джерела видання, після суперечки Трампа з Маском, посадовці зв'язалися щонайменше з трьома комерційними космічними компаніями - Rocket Lab, Stoke Space і Blue Origin Джеффа Безоса - щодо стану їхніх ракет і термінів, коли вони можуть бути доступні для урядових місій.
Ключові теги: США
 

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