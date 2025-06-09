Маск самовільно встановив біля Білого дому термінал Starlink, який може обходити системи кіберзахисту — WP

Працівники служби безпеки Білого дому попередили, що встановлені на одній із будівель поблизу адміністрації президента США термінали Starlink, які належать мільярдерові Ілону Маску, становлять загрозу для безпеки.

Про це пише Washington Post, покликаючись на власні джерела.

За даними видання, ще в лютому працівники Департаменту ефективності уряду (DOGE), який раніше очолював Ілон Маск, встановили термінал Starlink на даху офісу Ейзенхауера, який розташований неподалік від Білого дому.

Після цього на телефонах працівників Білого дому з'явилася мережа Wi-Fi під назвою Starlink Guest, яка вимагала від користувачів лише пароль, а не ім'я користувача або другу форму автентифікації. Як пише WP, ця мережа Wi-Fi все ще з'являлася на телефонах відвідувачів адміністрації цього тижня.

Джерела видання кажуть, що ще в лютому експерти з комунікацій Білого дому попереджали радників президента США Дональда Трампа та працівників DOGE, що супутникові з'єднання Starlink обходять засоби контролю Білого дому, призначені для запобігання витоку інформації та хакерських атак. Однак ці попередження проігнорували.

Зазвичай у Білому домі для під'єднання особистих телефонів до гостьових мереж Wi-Fi потрібно ввести ім'я та пароль, які відстежуються і втрачають чинність через тиждень.

Робочі комп'ютери Білого дому захищені програмами безпеки, а взаємодія співробітників із зовнішнім світом «дуже ретельно відстежується», водночас навіть записуються ідентифікатори пристроїв і час усіх передач.

«Starlink нічого не вимагає. Він дає змогу передавати дані без будь-якого запису або відстеження. ІТ-системи Білого дому мали дуже суворий контроль доступу до мережі. Ви повинні були постійно перебувати в повному тунельному VPN. Якщо ви не перебуваєте у VPN, пристрої, видані Білим домом, не можуть під'єднуватися до зовнішнього світу», - розповів один зі співрозмовників WP.