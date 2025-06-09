Маск видалив допис про те, що Трамп фігурує у справі Епштейна

Американський мільярдер Ілон Маск видалив свій допис, в якому заявляв, що президент США Дональд Трамп фігурує у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу.

Відповідний допис був опублікований на сторінці Ілона Маска у соціальній мережі Х.

Так, 5 червня Ілон Маск написав на своїй сторінці, що Трамп присутній на записах у справі Джеффрі Епштейна, зазначивши, що це «справжня причина, через яку вони не були оприлюднені».

«Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна», - йшлось у дописі Маска.

Проте станом на 7 червня цей допис видалено.

Більше контексту

На пресконференції в Білому домі 5 червня президент США заявив, що «дуже розчарований» мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно розкритикував масштабний законопроєкт про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

У відповідь на це Ілон Маск опублікував серію дописів у соціальній мережі Х, у яких критикував Трампа. Серед іншого, він припустив, що без нього «Трамп програв би вибори». Маск також продовжив критикувати «великий і прекрасний» закон Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

Окрім того, він заявив, що Трамп присутній на записах у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу.

Президент США не забарився з відповіддю і заявив, що Маск «просто збожеволів». За його словами, мільярдер «виснажувався» в Департаменті ефективності уряду (DOGE) і він «попросив його піти», крім того, закликав припинити державні субсидії та контракти Ілона Маска.

Детальніше про справу Джеффрі Епштейна

У 2007 році мільярдера звинуватили в сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до секс-бізнесу. Розслідування тривало протягом 2002-2005 років у Нью-Йорку та Флориді.

Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством - його справою займався Алекс Акоста, який був прокурором Південної Флориди. За угодою мільярдер провів у в'язниці лише 13 місяців. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

У листопаді 2018 року газета Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Епштейна і ролі Акости в ній. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку мільярдера.

На початку 2019 року суд Південної Флориди ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним. 7 липня 2019-го мільярдера затримали. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Епштейн не визнав провину. А Акоста, який уже обіймав посаду міністра праці США, пішов у відставку.

А 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим в окремій камері в нью-йоркській в'язниці. Судмедексперти встановили, що причиною смерті стало самогубство. У ніч смерті Епштейна в його камері не проводили регулярних моніторингів, які передбачені протоколом в'язниці.