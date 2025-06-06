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АНАЛІТИКА

Трамп оголосив деталі переговорів США й Китаю щодо торгівлі

 

Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські та китайські представники наступного тижня зустрінуться в Лондоні для обговорення торговельних протиріч.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав на Truth Social.

За словами президента США, переговори щодо двосторонньої торгівлі з Китаєм мають відбутись у Лондоні в понеділок, 9 червня.

Американську сторону представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік і торговий представник США Джеймісон Грір.

"Зустріч має пройти дуже добре", - прогнозує Трамп.

 

Минулої п'ятниці Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.

Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".

Днями президент США провів розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив, що вони домовились про подальші торговельні перемовини й обмінялися запрошеннями візиту.
Ключові теги: США, Китай
 

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