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Трамп оголосив деталі переговорів США й Китаю щодо торгівлі
23:41 06.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські та китайські представники наступного тижня зустрінуться в Лондоні для обговорення торговельних протиріч.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав на Truth Social.
За словами президента США, переговори щодо двосторонньої торгівлі з Китаєм мають відбутись у Лондоні в понеділок, 9 червня.
Американську сторону представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік і торговий представник США Джеймісон Грір.
"Зустріч має пройти дуже добре", - прогнозує Трамп.
Минулої п'ятниці Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне пом'якшення тарифів, укладеної на початку травня під час двосторонніх торговельних переговорів.
Згідно з тією домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".
Днями президент США провів розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив, що вони домовились про подальші торговельні перемовини й обмінялися запрошеннями візиту.
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