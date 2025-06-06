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АНАЛІТИКА

З Нідерландів мають виїхати іноземці, що прибули з України після вторгнення РФ

 

Нідерландська влада встановила крайній термін виїзду з держави для громадян третіх країн, які прибули туди з України після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Про це у пʼятницю заявила Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND), пише "Європейська правда".

Як пояснили в IND, з 4 вересня 2025 року громадяни третіх країн, які прибули з України, більше не матимуть права на тимчасовий захист у Нідерландах і матимуть чотири тижні на те, щоб покинути країну.

За даними служби, це рішення стосується близько 1000 людей. Наступного тижня вони отримають листа з відповідною інформацією.

"Виняток становлять ті, хто має дозвіл на проживання або проходить процедуру надання притулку, або подав заявку на отримання дозволу на постійне проживання до 4 вересня", - ідеться в повідомленні.

У квітні у Нідерландах постановили, що влада може припинити надавати притулок прибулим з України громадянам третіх країн, які тікали від повномасштабного вторгнення РФ - наприклад студентам або трудовим мігрантам.

Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Нідерландів прибули понад 100 тисяч українських біженців. Влада раніше визнавала, що місць для їхнього розселення бракує.
 

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