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США наклали нові санкції проти «тіньової банківської мережі» Ірану
23:30 06.06.2025 |
Сполучені Штати у пʼятницю оголосили про нові санкції проти Ірану, які стосуються понад 30 фізичних та юридичних осіб, причетних до обходу фінансових обмежень.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство фінансів США.
В американському Мінфіні сказали, що йдеться про перший раунд санкцій, спрямованих проти тіньової банківської інфраструктури Ірану відтоді, коли Дональд Трамп відновив кампанію "максимального тиску" на Тегеран.
США вважають, що ця мережа допомагає Ірану фінансувати свої ядерні та ракетні програми та підтримувати воєнізовані угруповання по всьому Близькому Сходу.
Санкції охоплюють громадян Ірану та деяких організацій в Об'єднаних Арабських Еміратах і Гонконзі, причому принаймні дві з них пов'язані з іранською державною танкерною компанією.
Американське Міністерство фінансів стверджує, що підставні компанії у складі мережі ведуть рахунки в різних валютах у різних банках, щоб полегшити платежі підсанкційним іранським організаціям, які продають іранську нафту.
"Тіньова банківська система Ірану є життєво важливим джерелом для режиму, через яке він отримує доходи від продажу нафти, переказує гроші та фінансує свою дестабілізаційну діяльність", - прокоментував міністр фінансів США Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.
Це відбувається на тлі зусиль адміністрації Трампа з укладення угоди з Тегераном, яка б обмежила іранську ядерну програму.
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