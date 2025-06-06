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АНАЛІТИКА

Авто у США приховано дорожчають: наслідки мит Трампа вже в дії

 

Покупці авто в США, які поспішають випередити нові мита, зіткнулися з неприємною правдою: торговельна війна вже підвищує ціни на машини і часто це майже непомітно.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціна, вказана на етикетці автомобіля, може залишатися незмінною. Але автовиробники тихцем скорочують знижки, обмежують доступні кредити й фінансові стимули.

Це додає сотні доларів до щомісячних виплат, хоча компанії публічно стверджують, що не підвищують ціни. Декілька брендів уже підняли вартість доставки - обов'язкового платежу при купівлі нового авто - на $40-400.

Тим часом деякі дилери просто підвищують ціни на вже наявні в салоні авто, розуміючи, що їх заміна обійдеться дорожче через мита.

Такі "непомітні" подорожчання дозволяють автовиробникам справлятися з новими 25% митами Дональда Трампа на імпортні автомобілі.

Однак наслідки вже відчутні. У квітні середня вартість нового авто зросла на 2,5% - найбільше за останні п'ять років, за даними Kelley Blue Book. Ціна сягнула майже рекордних $48 699.

Розмір знижок впав із традиційних 10% до 6,7%. Кількість кредитів під 0% річних - основна принада для покупців за високих ставок - знизилась до найнижчого рівня з 2019 року, за даними Cox Automotive. І рано чи пізно споживачі можуть сказати "досить".

Попри всі ці хитрощі, підвищення офіційних цін - лише питання часу. Компанія Ford уже повідомила дилерів, що підніме ціни на три моделі, які виготовляє в Мексиці: пікап Maverick, позашляховик Bronco Sport і електричний Mustang Mach-E - на суму до $2 000.

Японська Subaru підвищує ціни на $1 000-2 000, щоб частково компенсувати втрати від мит, за словами поінформованих джерел.

Hyundai розглядає підняття рекомендованої роздрібної ціни на всі моделі на 1% - тобто щонайменше на кілька сотень доларів. Також компанія, ймовірно, збільшить доставку та додаткові опції, як-от килимки чи багажні рейлінги - що може відлякати покупців, втомлених від інфляції.

Інші автовиробники теж піднімають ціни на нові моделі 2026 року, які вийдуть цього літа та восени, але пояснюють це оновленням модельного року, а не митами.

За матеріалами: Економічна правда
 

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