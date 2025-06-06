Сварку між Трампом і Маском розпалив один із найближчих радників президента США

Публічній суперечці між президентом США Дональдом Трампом і бізнесменом Ілоном Маском передувало відкликання кандидата на посаду очільника NASA мільярдера Джареда Айзекмана, який був соратником Маска. А посприяв цьому Серджіо Гор - один із найближчих радників глави Білого дому.

Про це пише Axios, покликаючись на власні джерела.

Так, коли Трамп відкликав кандидатуру Айзекмана з посади очільника NASA, він визнав, що це «може засмутити» Ілона Маска. Зрештою, це і стало однією з причин публічної сварки між обома політиками.

Як пише Axios, імовірно, відкликанню кандидатури Айзекмана посприяв Серджіо Гор - це один із найближчих радників Дональда Трампа, який мав особистий конфлікт із Маском.

Гор відомий тим, що проводить тести на лояльність до Трампа серед новопризначених посадовців. Також він володіє видавництвом Winning Team Publishing разом із Дональдом Трампом-молодшим, яке публікує книги про президента США.

За даними видання, напружені стосунки між Маском і Гором склалися ще у березні, коли мільярдер посварився з держсекретарем Марком Рубіо. Радникові Трампа не подобалося те, як Маск втручається у кадрові рішення.

Сам Гор заперечує причетність до відкликання кандидатури Айзекмана на посаду очільника NASA. Однак один із радників глави Білого дому сказав Axios, що саме Гор «постійно підбурював президента» проти Айзекмана, згадуючи про те, як він жертвував гроші демократам.