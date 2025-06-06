Китай вимкне «Великий фаєрвол» для деяких користувачів, щоб стимулювати бізнес

Південна провінція Китаю Хайнань запустила пілотну програму Global Connect, яка дозволяє деяким корпоративним користувачам отримувати доступ до глобального інтернету, минаючи обмеження "Великого фаєрвола". В рамках цього рішення уряд планує перетворити Хайнань на глобальний порт вільної торгівлі, повідомляє South China Morning Post.

Сервіс Global Connect для мобільних пристроїв адмініструє Хайнаньський міжнародний центр комплексних дата-послуг (HIDCSC). Під'єднатися до нього зможуть співробітники компаній, які зареєстровані та працюють на території Хайнаня. Користувачі отримують доступ до сайтів, які в Китаї зазвичай блокуються - зокрема Google і Wikipedia. Щоб подати заявку, працівник компанії має бути на тарифі 5G одного з трьох державних операторів (China Mobile, China Unicom або China Telecom), а його роботодавець повинен надати Єдиний код соціального кредиту для перевірки. Отримання дозволу може тривати до п'яти місяців, зазначають співробітники HIDCSC.

Після схвалення абоненти отримують безплатний доступ до глобального інтернету, розповів представник HIDCSC. Серед доступних платформ - YouTube, X (колишній Twitter) та TikTok, проте деякі сайти залишатимуться заблокованими, хоча в HIDCSC не уточнили, які саме.

Подати заявку можуть усі компанії, зареєстровані на Хайнані, незалежно від розміру чи сфери діяльності. HIDCSC також пропонує аналогічні послуги для корпорацій, серед яких є й великі міжнародні та місцеві підприємства, що орієнтуються на закордонні ринки. Раніше подібний доступ отримували лише обрані компанії за окремим дозволом, тоді як приватні користувачі змушені були користуватися сервісами VPN, які в Китаї офіційно заборонені, за винятком державних корпоративних рішень.

Китай підтримує суворий контроль інтернету, обґрунтовуючи це необхідністю запобігати поширенню "незаконної або небезпечної інформації". Й хоча раніше ходили чутки про можливість скасування "Великого фаєрвола" в інших зонах вільної торгівлі Китаю, запуск подібного сервісу на Хайнані став першим таким випадком.