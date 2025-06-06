Фінансові новини
- |
- 06.06.25
- |
- 19:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: після суперечки з Маском Трамп планує позбутися своєї Tesla
18:30 06.06.2025 |
Президент CША Дональд Трамп планує позбутися Tesla, яку він придбав у березні, повідомляють низка медіа, зокрема, CNN і AFP, з посиланням на чиновника Білого дому.
За словами чиновника, червоний автомобіль може бути проданий або, можливо, подарований.
Червоний електромобіль, який коштує близько 80 000 доларів, все ще був на парковці на території Білого дому в п'ятницю, повідомили журналісти на наступний день після публічної сварки між Трампом і Маском
Акції Tesla впали більш ніж на 14 відсотків у четвер на тлі цієї суперечки, втративши близько 100 мільярдів доларів ринкової вартості компанії, але на початку торгів у п'ятницю вони знову підскочили.
Президент США Дональд Трамп 5 червня розповів, що він мав «прекрасні» стосунки з мільярдером Ілоном Маском, але тепер він «розчарований» у бізнесмені.Так він відповів на прохання журналістів прокоментувати заяви Маска з критикою документа, який Трамп назвав «великим красивим законопроєктом» (BBB, Big Beautiful Bill) - він передбачає продовження податкових пільг.
Після цього Маск у соцмережі Х написав, що без нього Трамп програв би вибори.
«Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали Палату представників, а республіканці програли б у Сенаті. Яка невдячність», -написав Маск у відповідь на висловлювання Трампа.
До кінця травня Ілон Маск керував Департаментом ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа. Департамент створили, щоб скоротити витрати уряду, зокрема, звільняючи «неефективних» чиновників.
Після звільнення бізнесмен різко розкритикував законопроєкт про податкові пільги. Маск серед іншого заявив, що запропоновані зміни призведуть до розпилювання бюджету. За даними The Wall Street Journal, Трамп «втрачає терпіння» і «збитий з пантелику» через критику Маска.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: після суперечки з Маском Трамп планує позбутися своєї Tesla
|В Бундесвері вважають, що Європа може компенсувати допомогу США Україні
|Зростання кількості робочих місць у США в травні перевищило прогноз, безробіття залишилося на рівні 4,2%
|Швеція відправлятиме своїх ув'язнених до Естонії
|Збитковою стала кожна третя російська компанія: Росстат зафіксував обвальне падіння прибутків бізнесу
|В уряді Росії занепокоєні тим, що «охолодження економіки» може стати некерованим
Бізнес
|Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б'ють на сполох
|Volkswagen хоче виробляти автомобілі в Єгипті для продажу в Африці
|Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens