ЗМІ: після суперечки з Маском Трамп планує позбутися своєї Tesla

Президент CША Дональд Трамп планує позбутися Tesla, яку він придбав у березні, повідомляють низка медіа, зокрема, CNN і AFP, з посиланням на чиновника Білого дому.

За словами чиновника, червоний автомобіль може бути проданий або, можливо, подарований.

Червоний електромобіль, який коштує близько 80 000 доларів, все ще був на парковці на території Білого дому в п'ятницю, повідомили журналісти на наступний день після публічної сварки між Трампом і Маском

Акції Tesla впали більш ніж на 14 відсотків у четвер на тлі цієї суперечки, втративши близько 100 мільярдів доларів ринкової вартості компанії, але на початку торгів у п'ятницю вони знову підскочили.

Президент США Дональд Трамп 5 червня розповів, що він мав «прекрасні» стосунки з мільярдером Ілоном Маском, але тепер він «розчарований» у бізнесмені.Так він відповів на прохання журналістів прокоментувати заяви Маска з критикою документа, який Трамп назвав «великим красивим законопроєктом» (BBB, Big Beautiful Bill) - він передбачає продовження податкових пільг.

Після цього Маск у соцмережі Х написав, що без нього Трамп програв би вибори.

«Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали Палату представників, а республіканці програли б у Сенаті. Яка невдячність», -написав Маск у відповідь на висловлювання Трампа.

До кінця травня Ілон Маск керував Департаментом ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа. Департамент створили, щоб скоротити витрати уряду, зокрема, звільняючи «неефективних» чиновників.

Після звільнення бізнесмен різко розкритикував законопроєкт про податкові пільги. Маск серед іншого заявив, що запропоновані зміни призведуть до розпилювання бюджету. За даними The Wall Street Journal, Трамп «втрачає терпіння» і «збитий з пантелику» через критику Маска.