Зростання кількості робочих місць у США в травні перевищило прогноз, безробіття залишилося на рівні 4,2%

Кількість робочих місць в економіці США в травні збільшилася на 139 тис., йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості робочих місць на 130 тис., за даними Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у квітні показник зріс на 147 тис., а не на 177 тис., як повідомлялося раніше.

Безробіття в країні минулого місяця залишилося на рівні 4,2%, максимальному з листопада минулого року. Показник збігся з прогнозами ринку.

Кількість робочих місць у приватному секторі в травні збільшилася на 140 тис., у державному - скоротилася на 1 тис.

Помітне зростання кількості робочих місць було зафіксовано в охороні здоров'я (+62 тис.), в індустрії відпочинку та гостинності (+48 тис.) і у сфері соціальної підтримки (+16 тис.).

В обробній промисловості кількість робочих місць знизилася на 8 тис., у федеральному уряді - на 22 тис.

Середня погодинна оплата праці в приватному секторі в травні збільшилася на 0,4% відносно квітня, досягнувши $36,24. У річному вираженні вона підвищилася на 3,9%. Консенсус-прогноз експертів, представлений Trading Economics, передбачав підйом першого показника на 0,3%, другого - на 3,7%. У квітні вони зросли на 0,2% і 3,9% відповідно.

Середня тривалість робочого тижня в травні становила 34,3 години, як і в квітні, збігшись з очікуваннями аналітиків.

Частка участі населення в робочій силі минулого місяця зменшилася до 62,4% з 62,6%.