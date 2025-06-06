Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зростання кількості робочих місць у США в травні перевищило прогноз, безробіття залишилося на рівні 4,2%

 

Кількість робочих місць в економіці США в травні збільшилася на 139 тис., йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості робочих місць на 130 тис., за даними Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у квітні показник зріс на 147 тис., а не на 177 тис., як повідомлялося раніше.

Безробіття в країні минулого місяця залишилося на рівні 4,2%, максимальному з листопада минулого року. Показник збігся з прогнозами ринку.

Кількість робочих місць у приватному секторі в травні збільшилася на 140 тис., у державному - скоротилася на 1 тис.

Помітне зростання кількості робочих місць було зафіксовано в охороні здоров'я (+62 тис.), в індустрії відпочинку та гостинності (+48 тис.) і у сфері соціальної підтримки (+16 тис.).

В обробній промисловості кількість робочих місць знизилася на 8 тис., у федеральному уряді - на 22 тис.

Середня погодинна оплата праці в приватному секторі в травні збільшилася на 0,4% відносно квітня, досягнувши $36,24. У річному вираженні вона підвищилася на 3,9%. Консенсус-прогноз експертів, представлений Trading Economics, передбачав підйом першого показника на 0,3%, другого - на 3,7%. У квітні вони зросли на 0,2% і 3,9% відповідно.

Середня тривалість робочого тижня в травні становила 34,3 години, як і в квітні, збігшись з очікуваннями аналітиків.

Частка участі населення в робочій силі минулого місяця зменшилася до 62,4% з 62,6%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0739  0,06 0,15 41,6721  0,05 0,11
EUR 47,0850  0,04 0,08 47,7911  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес