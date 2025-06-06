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АНАЛІТИКА

В уряді Росії занепокоєні тим, що «охолодження економіки» може стати некерованим

 

Влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим - економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Про це заявив міністр економрозвитку Росії Максім Решетніков, передає The Moscow Times.

"Бачимо, дедалі більше галузей реального сектору показують падіння випуску. Уповільнюються темпи зростання споживчого попиту. При цьому приріст доходів населення продовжує йти в заощадження, а не на споживчий ринок", - сказав Решетніков.

Таким чином, Решетніков вдруге за тиждень посилає російському Центробанку сигнал, що ключову ставку настав час знижувати, адже інфляція "відчутно" сповільнюється.

"Посилення грошово-кредитної політики та заходи банківського регулювання впливають на зменшення кредитування. Скорочується попит на інвестиційну продукцію. Насамперед на продукцію машинобудування, спецтехніку, вантажний, легкий комерційний автотранспорт та автобуси", - зазначив Решетніков.

Російські аналітики вже констатували спад у виробництві цивільних товарів: у березні випуск такої продукції опустився до мінімуму з квітня 2023 року, загалом промисловість стагнує, а зростання зосереджено у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом.

Окрім того, спостерігаються проблеми не лише з інвестиціями, а й з іншими компонентами попиту, зокрема, повільно знижується споживання населення.

У Росії дедалі більше галузей потребують підтримки. Влада РФ вже змушена рятувати вугільну промисловість, допомагає реструктурувати борги найбільшим підприємствам лісової галузі, транспортної та будівельної.

Решетніков зі свого боку бачить завдання у тому, щоб "грамотно пройти період охолодження", і розраховує на своєчасне пом'якшення грошово-кредитної політики.

Раніше стало відомо, що понад 50 російських компаній відмовилися від виплат дивідендів за 2024 рік. Зупинка виплат виникла практично у всіх галузях: нафтогазовій, у металургії, рітейлі, нерухомості, сільському господарстві, логістиці, машинобудуванні та медицині.

Також повідомлялося, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла значну роль у порятунку російської економіки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і запровадження антиросійських санкцій, стикається із тиском через політику високих ставок.

Своєю чергою російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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