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АНАЛІТИКА

Швеція відправлятиме своїх ув'язнених до Естонії

 

Швеція досягла угоди з Естонією про оренду тюремних місць для ув'язнених, повідомило в середу телебачення Швеції SVT.

"Близько 600 ув'язнених, засуджених у Швеції, можуть бути переведені для відбування покарання в Тартуську в'язницю, що полегшило б переповненість в'язниць у Швеції", - розповів на пресконференції міністр юстиції Швеції Гуннар Штреммер (Gunnar Strommer).

За його словами, досягнута з Естонією угода поширюється саме на в'язницю в Тарту, яка в цьому разі буде повністю передана в розпорядження Швеції.

У в'язниці 400 камер, де можуть розміститися 600 ув'язнених. Приміщення відповідатимуть тим самим стандартам і матимуть таке саме обладнання, як і камери у шведських в'язницях.

Відповідно до угоди на місці діятиме естонське законодавство, але за деякими винятками, наприклад, щодо спілкування із зовнішнім світом. За словами міністра, ув'язнення в Естонії буде максимально схоже на шведське тюремне ув'язнення.

Співробітники Пенітенціарної та пробаційної служби Швеції перебуватимуть на місці, щоб стежити за тим, щоб вироки виконувалися відповідно до угоди.

Швеція платитиме 8 500 євро за одне місце у в'язниці на місяць, що можна порівняти з відповідними витратами у Швеції.

Реалізація цієї угоди з Естонією потребуватиме внесення поправок до чинного шведського законодавства, підкріплених більшістю в три чверті голосів у парламенті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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