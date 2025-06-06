Аракчі обіцяє наслідки через проєкт резолюції в МАГАТЕ про невиконання Іраном зобов'язань

Іран вдасться до рішучих заходів проти західних країн, які на щоквартальному засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії просувають резолюцію про недотримання ним своїх зобов'язань - про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі у соцмережах 6 червня.

Проєкт резолюції, про яку йдеться, вперше за 20 років визнає Ісламську республіку такою, що не дотримується своїх зобов'язань щодо ядерної програми.

Аракчі розкритикував Велику Британію, Францію та Німеччину - разом відомі як E3 - за «хибне звинувачення Ірану» в порушенні своїх зобов'язань і заявив, що цей крок був «розроблений для створення кризи».

«Запам'ятайте мої слова, оскільки Європа обмірковує ще одну велику стратегічну помилку: Іран рішуче відреагує на будь-яке порушення своїх прав. Провина лежить виключно та повністю на безвідповідальних діячах, які не зупиняються ні перед чим, щоб здобути релевантність», - заявив голова МЗС.

Проєкт резолюції, підготовлений E3 та підтриманий Сполученими Штатами, був 5 червня поширений серед 35 членів Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Орган ООН з атомної енергетики проведе своє щоквартальне засідання з 9 по 13 червня.

Аракчі вказав на подібний епізод у 2005 році, коли Іран відновив діяльність з переробки урану після її зупинки під час попередніх переговорів з E3.

У відповідь європейське тріо наполягало на оголошенні Ірану країною, яка не відповідає умовам угоди, та звернулося до Ради Безпеки ООН. Іран у відповідь припинив добровільні заходи прозорості та значно розширив свою програму збагачення урану - поворотний момент, який Аракчі назвав «багато в чому справжнім народженням збагачення урану в Ірані».

У своєму останньому квартальному звіті МАГАТЕ заявило, що Іран різко збільшив виробництво високозбагаченого урану, накопичивши 408,6 кілограма, збагаченого до 60 відсотків, порівняно з трохи менше ніж 275 кілограмами у лютому.

Агентство також розкритикувало Іран за погану співпрацю, зокрема, за нездатність пояснити ядерні сліди, виявлені на незадекларованих об'єктах.

Хоча збагачення до 60 відсотків нижче порогу 90 відсотків, необхідного для матеріалу збройового класу, воно значно перевищує ліміт у 3,67 відсотка, встановлений ядерною угодою 2015 року, з якої президент США Дональд Трамп вийшов у 2018 році під час свого першого терміну на посаді.

Адміністрація Трампа провела п'ять раундів переговорів з Іраном з квітня, щоб досягти нової угоди щодо ядерної програми Тегерана. Але цього тижня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відхилив пропозицію США після того, як Трамп заявив, що Ірану не буде дозволено продовжувати збагачувати уран за будь-якою майбутньою угодою.

Axios повідомляє, що Білий дім «інтерпретує» двомісячний термін, встановлений Трампом для укладення угоди, так, що він закінчується наступного тижня. Ізраїль, який давно планував завдати удару по іранських ядерних об'єктах, нібито запевнив Вашингтон, що не атакуватиме Іран, якщо дипломатичні переговори не зазнають невдачі, та без чіткого дозволу від Трампа.