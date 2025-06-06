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АНАЛІТИКА

Оцінку зростання ВВП єврозони в I кварталі поліпшено до 0,6%, максимум за 2,5 року

 

Економіка єврозони в першому кварталі 2025 року зросла на 0,6% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з остаточними даними статистичного управління Європейського союзу.

Раніше повідомлялося про зростання ВВП на 0,3%. Експерти в середньому прогнозували перегляд до 0,4%, повідомляє Trading Economics.

Це максимальні темпи підйому за 2,5 року (з третього кварталу 2022 року). Серед іншого він був зумовлений різким зростанням ВВП Ірландії - на 9,7%.

Підйом економіки єврозони в січні-березні відносно аналогічного періоду минулого року становив 1,5%, а не 1,2%, як було оголошено попередньо. Це найзначніший приріст із четвертого кварталу 2022 року. Водночас аналітики не очікували перегляду показника.

Споживчі витрати підвищилися на 1,3% рік до року, держвидатки - на 2,1%, інвестиції бізнесу - на 1,9%. Обсяг експорту збільшився на 2,3%, імпорту - на 3,3%.

Економіка 27 держав Європейського союзу в першому кварталі зросла на 0,6% відносно попереднього кварталу і на 1,6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

За уточненими даними, у четвертому кварталі 2024 року ВВП єврозони збільшився на 0,3% до попередніх трьох місяців (раніше повідомлялося про підвищення на 0,2%). У річному вираженні економіка зросла на 1,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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