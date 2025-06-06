Мерц каже, що в Німеччині зріс рівень антисемітизму через міграцію

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що міграція є одним з ключових чинників зростання антисемітизму в Німеччині.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Мерц назвав це "жахливим викликом" для своєї країни.

"Ми маємо свого роду імпортований антисемітизм з великою кількістю мігрантів, які прибули до нас за останні 10 років", - сказав він.

Термін "імпортований антисемітизм" викликав суперечки в Німеччині. Він передбачає, що антисемітизм є переважно наслідком імміграції, і ця думка часто повторюється в правих колах.

Критики кажуть, що цей термін несправедливо націлений на мусульман і мігрантів, применшуючи при цьому антисемітизм у широких колах німецького суспільства.

Згідно з даними, опублікованими в середу моніторинговою організацією, кількість антисемітських інцидентів у Німеччині різко зросла в 2024 році.

У звіті Федерального об'єднання відомств з досліджень та інформації про антисемітизм (RIAS) задокументовано 8 627 антисемітських інцидентів, що на 77% більше, ніж у попередньому році.

З них 5 857 випадків були класифіковані як "антисемітизм, пов'язаний з Ізраїлем" - тобто інциденти, в яких євреї, що живуть у Німеччині, вважаються відповідальними за дії ізраїльського уряду, або в яких оскаржується право Ізраїлю на існування.

Ця цифра більш ніж удвічі перевищила показник 2023 року.

"Ми робимо все можливе, щоб знизити ці цифри", - сказав Мерц, додавши, що Німеччина переслідує тих, хто порушує закон.

Нагадаємо, з початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці - вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.