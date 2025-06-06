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АНАЛІТИКА

Іран отримує з Китаю матеріали для сотень балістичних ракет

 

Іран замовив у Китаю тисячі тонн інгредієнтів для балістичних ракет на тлі суперечливих переговорів зі США щодо власної ядерної програми

Про це повідомляє WSJ із посиланням на джерела, обізнані з угодою, передає Укрінформ.

Іранська компанія Pishgaman Tejarat Rafi Novin Co. замовила складові ракетного палива в останні кілька місяців у гонконгівської компанії Lion Commodities Holdings Ltd., зауважило видання.

Очікується, що партії перхлорату амонію прибудуть до Ірану найближчими місяцями і можуть стати заправкою для сотень балістичних ракет.

Речовини може бути достатньо для виробництва 800 ракет. Контракт на її постачання підписано кілька місяців тому, ймовірно, до того, як Трамп заявив, що запропонував провести ядерні переговори на початку березня.

Частина матеріалів, вірогідно, буде відправлена ополченцям у регіоні, пов'язаним з Іраном, включаючи хуситів у Ємені, повідомило одне з джерел.

Іран хоче зміцнити регіональних союзників і відновити свій арсенал, одночасно заглиблюючись у суперечливі переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо своєї ядерної програми.

Повідомляється, що Іран шукає способи відновлення своєї так званої мережі ополченців «Вісі опору» після того, як Ізраїль розгромив «Хезболлу» в Лівані та ХАМАС у Газі, а режим Башара Асада впав у Сирії. Удари США та Ізраїлю по хуситах завдали шкоди можливостям угруповання, але вони все ще загрожують Ізраїлю.

Іран нещодавно передав балістичні ракети шиїтським ополченським угрупованням в Іраку, які можуть бути спрямовані проти Ізраїлю та американських військ у регіоні, підтвердили джерела видання.

Трамп заявив, що обговорив переговори під час телефонної розмови з лідером Росії Володимиром Путіним.

«Час для рішення Ірану щодо ядерної зброї спливає», - написав Трамп у середу в дописі у соціальних мережах.
Ключові теги: Іран, Китай
 

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