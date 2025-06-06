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АНАЛІТИКА

Конфлікт між Маском і Трампом поставив під загрозу контракти на 22 мільярди доларів

 

Конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом поставив під загрозу контракти SpaceX на суму близько 22 мільярдів доларів.

Про це пише агентство Reuters.

Численні космічні програми США можуть зіткнутися з драматичними змінами в результаті вибухонебезпечної ворожнечі між Ілоном Маском і президентом Дональдом Трампом, говориться у статті.

Розбіжності, що почалися минулого тижня з критики Маском ініціативи Трампа щодо зниження податків і витрат, швидко вийшли з-під контролю. Трамп погрожує розірвати державні контракти з компаніями Маска. А Маск у свою чергу заявив, що виведе з експлуатації космічний корабель Dragon компанії SpaceX, який використовується НАСА.

Як зазначає Reuters, згідно з контрактом вартістю близько 5 мільярдів доларів, цей корабель - єдиним американським судном агентства, здатним доставляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад, "що робить компанію Маска критично важливим елементом американської космічної програми".

"Ворожнеча підняла питання про те, як далеко Трамп, часто непередбачувана сила, яка втручалася в минулі закупівлі, зайде, щоб покарати Маска, який до минулого тижня очолював ініціативу Трампа щодо скорочення федерального уряду", - говориться у публікації.

Якщо президент віддасть перевагу політичній помсті і скасує контракти SpaceX з НАСА і Пентагоном на мільярди доларів, це може сповільнити космічний прогрес США, зазначено у статті.

Суперечка розірвала відносини між президентом США і титаном індустрії, які принесли кілька ключових переваг для SpaceX, такі, як програма освоєння Марса, заплановані зусилля зі створення гігантського щита протиракетної оборони в космосі тощо.

"Виведення Dragon з експлуатації, ймовірно, порушило б програму МКС, в якій беруть участь десятки країн за міжнародною угодою, укладеною двадцять років тому. Але незрозуміло, як швидко відбудеться таке виведення з експлуатації. NASA використовує російський космічний корабель "Союз" як допоміжний засіб доставки своїх астронавтів на МКС", - говориться у статті.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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