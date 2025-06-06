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Маск згортає Dragon через політичний конфлікт з Трампом
09:46 06.06.2025 |
Очільник компанії SpaceX, підприємець Ілон Маск на тлі конфронтації з президентом США Дональдом Трампом, заявив про зняття з експлуатації всіх космічних кораблів Dragon.
"В світлі погроз Президента Трампа скасувати всі державні контракти, що пов'язані зі мною, SpaceX негайно розпочинає зняття з екплуатації всіх кораблів Dragon". - написав Маск в соцмережі Х.
SpaceX Crew Dragon - єдиний американський корабель, що доставляє астронавтів зі Сполучених Штатів на Міжнародну космічну станцію, альтернативою для них лишаються космічні кораблі "Прогрес" (Росія).
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