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АНАЛІТИКА

Маск згортає Dragon через політичний конфлікт з Трампом

 

Очільник компанії SpaceX, підприємець Ілон Маск на тлі конфронтації з президентом США Дональдом Трампом, заявив про зняття з експлуатації всіх космічних кораблів Dragon.

"В світлі погроз Президента Трампа скасувати всі державні контракти, що пов'язані зі мною, SpaceX негайно розпочинає зняття з екплуатації всіх кораблів Dragon". - написав Маск в соцмережі Х.

SpaceX Crew Dragon - єдиний американський корабель, що доставляє астронавтів зі Сполучених Штатів на Міжнародну космічну станцію, альтернативою для них лишаються космічні кораблі "Прогрес" (Росія).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, SpaceX
 

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