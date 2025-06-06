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АНАЛІТИКА

Через парад у день народження Трампа у Вашингтоні призупинить роботу аеропорт

 

Робота аеропорту імені Рональда Рейгана в Вашингтоні буде тимчасово призупинена 14 червня для забезпечення прольоту військової авіації над столицею в рамках святкування 250-річчя Армії США, яке збігатиметься із 79-м днем народження президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post, пише "Європейська правда".

Аеропорт Рейгана у Вашингтоні призупинить злети та посадки літаків на кілька годин 14 червня через військові авіашоу та інші урочистості на Національній алеї, присвячені 250-й річниці армії США.

За прогнозами авіаційних служб, це спричинить перебої у понад 100 рейсах і торкнеться тисяч пасажирів.

Святкування, яке співпадає з 79-річчям Трампа, передбачає проліт 50 армійських гелікоптерів над парадом з танками та військовими.

Десантники зі складу "Golden Knights" здійснять стрибки з парашутом на площу Еліпс поруч із Білим домом і передадуть американський прапор Трампу. Завершиться подія феєрверком.

У зв'язку з цим Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) призупинить пасажирські авіарейси в аеропорту Рейгана.

У документі FAA, який опинився у розпорядженні газети, зазначено, що найбільші затримки очікуються між 18:00 та 21:30 за місцевим часом.

Близько 100 рейсів можуть бути затримані в аеропортах вильоту в середньому майже на три години. Частина рейсів може вирушити після 20:45, якщо погодні умови дозволять використовувати зліт до півдня.

На сайті Управління аеропортів Вашингтона (MWAA) попереджають, що військовий парад може "істотно вплинути на автомобільний та авіаційний рух" у регіоні 14 червня. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів.

За даними аналітичної фірми Cirium, у проміжку між 18:00 і 22:00 заплановано 65 прильотів і 35 вильотів.

Двоє співрозмовників зазначили, що авіакомпанії вже попереджено, але остаточний графік ще може змінитися залежно від розвитку подій і погодних умов.

FAA заявило, що працює з Міністерством оборони над фінальним планом прольотів. Під час основних урочистостей польоти в аеропорту Рейгана будуть повністю зупинені.

Ще на початку квітня ЗМІ писали, що адміністрація Трампа планує провести військовий парад вулицями Вашингтона 14 червня, щоб відзначити 79-й день народження президента США.

Планування військового параду у столиці США почалось ще минулого року та було приурочене до 250-річчя американської армії.

Нещодавно членкиня Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні запропонувала оголосити нове державне свято з нагоди дня народження Дональда Трампа.
 

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