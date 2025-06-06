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Через РФ: Німеччина хоче збільшити армію на 60 тис. солдатів
08:49 06.06.2025 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив у четвер, 5 червня, про намір значно збільшити чисельність військовослужбовців збройних сил (Бундесвер) на тлі наростаючої загрози з боку Росії.
За його словами, потреба становить близько 50-60 тисяч додаткових солдатів. Це означає приріст майже на третину в порівнянні з нинішньою чисельністю - близько 180 тисяч військовослужбовців.
"Виникає питання, чи залишиться добровільна військова служба в нинішньому форматі достатньою і в майбутньому", - зазначив Пісторіус на зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі.
Нові цільові норми щодо військових витрат
У рамках зустрічі в Брюсселі обговорюються заходи щодо масштабного зміцнення оборонної могутності НАТО. Особлива увага приділяється системам протиповітряної оборони.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав поточний момент "історичним", зазначивши, що Альянс повинен чітко продемонструвати готовність до відбиття можливої агресії. "Це вимагатиме значних витрат, але в довгостроковій перспективі вони себе виправдають", - запевнив він.
Зустріч у Брюсселі готує ґрунт для майбутнього саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня. Очікується, що там будуть офіційно затверджені нові цільові норми щодо військових витрат. В якості орієнтира обговорюються асигнування на рівні близько п'яти відсотків від ВВП країн, з яких 3,5 відсотка повинні становити прямі оборонні витрати. Згідно з пропозицією Рютте, це має відбутися до 2032 року.
Пісторіус назвав ці плани "аж ніяк не нереалістичними", зазначивши, що питання недофінансування армії більше не буде актуальним. Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет очікує, що країни НАТО незабаром досягнуть угоди про значне збільшення витрат на оборону.
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