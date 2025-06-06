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Мерц задоволений зустріччю із Трампом в Білому домі
08:45 06.06.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив свій перший візит до президента США Дональда Трампа.
Його слова цитує Tagesschau, пише "Європейська правда".
Як відомо, у четвер, 5 червня, Мерц відвідав Трампа у США. Вони провели зустріч у Білому домі, яку німецький канцлер вважає позитивною.
"Сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих, а також політично продуктивних переговорів", - сказав він.
Мерц заявив, що повертається додому з відчуттям, "що ми маємо розумну основу для переговорів між американським президентом і німецьким канцлером".
Окрім цього, на його думку, Трамп серйозно зацікавлений у досягненні угоди між США та Європейським Союзом щодо мит.
"Такий висновок я зробив після наших спільних переговорів. Він дійсно готовий досягти угоди про торгівлю", - додав німецький канцлер.
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