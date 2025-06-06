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АНАЛІТИКА

Мерц задоволений зустріччю із Трампом в Білому домі

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позитивно оцінив свій перший візит до президента США Дональда Трампа.

Його слова цитує Tagesschau, пише "Європейська правда".

Як відомо, у четвер, 5 червня, Мерц відвідав Трампа у США. Вони провели зустріч у Білому домі, яку німецький канцлер вважає позитивною.

"Сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих, а також політично продуктивних переговорів", - сказав він.

Мерц заявив, що повертається додому з відчуттям, "що ми маємо розумну основу для переговорів між американським президентом і німецьким канцлером".

Окрім цього, на його думку, Трамп серйозно зацікавлений у досягненні угоди між США та Європейським Союзом щодо мит.

"Такий висновок я зробив після наших спільних переговорів. Він дійсно готовий досягти угоди про торгівлю", - додав німецький канцлер.
 

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