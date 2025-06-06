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Трамп погрожує «припинити державні субсидії та контракти Маска», той відповідає натяками на те, що Трамп фігурував у справі Епштейна
23:58 05.06.2025 |
Президент США Дональда Трампа на тлі конфронтації, що підсилюються між ним, та підприємцем Ілоном Маском, який нещодавно покинув адміністрацію президента Сполучених Штатів, погрожує "припинити державні субсидії та контракти Ілона".
"Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, - це припинити державні субсидії та контракти Ілона. Я завжди дивувався, що Байден цього не зробив!", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Раніше Трамп написав що Маск "збожеволів" через падіння попиту на електромобілі.
"Ілон "виснажувався", я попросив його піти, забрав у нього мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, які ніхто інший не хотів (він знав про це вже кілька місяців!), і він просто збожеволів!", - написав Трамп.
Маск, в свою чергу, звинуватив президента США у причетності до справи американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції.
"Час скинути дійсно велику бомбу: Дональд Трамп знаходиться у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Хорошого дня, DJT!", - написав він у соцмережі Х.
Раніше повідомлялось, що Маск, заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори.
"Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у Сенаті", - написав він у соцмережі Х в четвер. "Така невдячність", - додав він пізніше.
Зростаючий розрив між Маском та Трампом виник після того, як Маск публічно висловив своє несхвалення податкового та видаткового законопроекту Трампа, який Маск назвав "огидним злом".
У четвер Трамп заявив, що Маск знає законопроект краще за будь-кого іншого в його адміністрації, на що Маск відреагував, сказавши: "Неправда", і додав, що йому ніколи не показували цей законопроект.
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