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АНАЛІТИКА

«Та він збожеволів!»: Трамп відповів на випади Маска

 

Президент США Дональд Трамп відповів Ілону Маску, який не втримався від публічної критики його бюджетного законопроєкту, запропонувавши позбавити його компанії субсидій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав на Truth Social.

На думку Трампа, в певний момент часу Ілон опинився "на межі", після чого він "попросив його піти, забрав квоти на електромобілі, які зобовʼязували всіх купувати ці авто, які ніхто не хотів".

"І він просто збожеволів!" - висновує президент США.

Далі він припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде "найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів".

На останнє припущення Маск відреагував на Х словами: "Уперед, зроби мій день".

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.
Ключові теги: США
 

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