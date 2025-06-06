Фінансові новини
- |
- 06.06.25
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Та він збожеволів!»: Трамп відповів на випади Маска
23:53 05.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп відповів Ілону Маску, який не втримався від публічної критики його бюджетного законопроєкту, запропонувавши позбавити його компанії субсидій.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав на Truth Social.
На думку Трампа, в певний момент часу Ілон опинився "на межі", після чого він "попросив його піти, забрав квоти на електромобілі, які зобовʼязували всіх купувати ці авто, які ніхто не хотів".
"І він просто збожеволів!" - висновує президент США.
Далі він припустив, що скасування державних субсидій і замовлень для компаній, якими володіє Маск, буде "найпростішим способом заощадити в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів".
На останнє припущення Маск відреагував на Х словами: "Уперед, зроби мій день".
Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%
|Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК «Іскандер» у РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Та він збожеволів!»: Трамп відповів на випади Маска
|Маск публічно зірвався на Трампа
|Сі Цзіньпін у телефонній розмові закликав Трампа відмовитися від негативних заходів щодо Китаю - ЗМІ
|Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|КНДР використовує ChatGPT для проникнення в західні компанії
|У Словаччині парламент заборонив застосовувати санкції проти РФ
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій