Маск публічно зірвався на Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск відкрито висловив обурення після заяв президента США Дональда Трампа, який зокрема припустив, що переміг би на виборах і без допомоги першого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Трампа спитали про останні публічні заяви Маска, зокрема його відкриту опозицію бюджетному законопроєкту, відомому як One Big Beautiful Bill.

Президент США у відповідь заявив, що "дуже розчарований" у Маску, з яким у нього "були чудові стосунки", а зараз він "уже не знає, чи все між ними гаразд".

Далі Трамп допустив, що без допомоги мільярдера у передвиборчій кампанії 2024 року він би виграв у Пенсильванії - одному з "хитких" штатів, де Маск зосередив свої агітаційні зусилля.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х, які почались із критичного зауваження: мовляв, без його допомоги "Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 мандати проти 49 у Сенаті".

"Така невдячність", - додав він.

У подальших дописах Маск продовжив різко критикувати One Big Beautiful Bill, яка, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

Принагідно він почав наводити раніші заяви Трампа, де той, серед іншого, різко критикував збільшення бюджетного дефіциту, супроводжуючи їх саркастичними коментарями на кшталт: "Де людина, яка писала ці слова? Її замінили на клона?"

Ілон Маск наприкінці травня офіційно завершив термін роботи в адміністрації президента США. Водночас повідомляли, що він залишиться неофіційним радником Трампа.