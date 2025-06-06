Сі Цзіньпін у телефонній розмові закликав Трампа відмовитися від негативних заходів щодо Китаю - ЗМІ

Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у четвер заявив, що Вашингтон має зняти запроваджені проти Китаю обмежувальні заходи в торгівлі та інших сферах, повідомляє Bloomberg.

"Сі Цзіньпін сказав Трампу, що США мають прибрати "негативні" заходи, запроваджені щодо Китаю", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що китайський лідер і президент США домовилися якомога швидше почати новий раунд двосторонніх переговорів.