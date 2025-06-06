КНДР використовує ChatGPT для проникнення в західні компанії

OpenAI заблокувала акаунти чат-бота ChatGPT, пов'язанні з північнокорейським шахрайством, де мешканці КНДР видають себе за IT працівників з інших країн, аби потрапити у великі західні компанії. Про це повідомляє Axios.

Здебільшого північнокорейські IT працівники видають себе за американських громадян, аби отримати дистанційну роботу у західних фірмах. Крім фінансування держави, така схема дозволяє заражати системи компаній, як це було у випадку KnowBe4, а також збирати конфіденційну інформацію.

OpenAI вдалося виявити, що заблоковані облікові записи північнокорейських користувачів використовувалися для оптимізації кожного з етапів шахрайської схеми. ChatGPT використовували для складання супровідних листів, кодування, налаштування VPN та навіть написання сценаріїв, аби робочі ноутбуки залишалися активними та відображалися онлайн.

Шахраї також використовували чат-бот аби масово складати резюме на основі конкретних вакансій, шаблонів навичок та створених профілів громадян США.

Ще одним застосуванням ChatGPT є залучення американських громадян, для створення ферм ноутбуків, які північнокорейським працівникам видали компанії. До речі, у 2024 році у США розкрили одну подібну схему, до якої був залучений українець, який допомагав підробляти особистості.

У квітні Google випустив попередження, що північнокорейські IT-працівники також націлилися і на європейські компанії, а щоб влаштуватися там на роботу, видавали себе за українців. На додачу до цього, Північна Корея створила окремий хакерський підрозділ, який зосереджується на зламах за допомогою штучного інтелекту.

