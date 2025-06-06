Фінансові новини
- |
- 06.06.25
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
КНДР використовує ChatGPT для проникнення в західні компанії
23:25 05.06.2025 |
OpenAI заблокувала акаунти чат-бота ChatGPT, пов'язанні з північнокорейським шахрайством, де мешканці КНДР видають себе за IT працівників з інших країн, аби потрапити у великі західні компанії. Про це повідомляє Axios.
Здебільшого північнокорейські IT працівники видають себе за американських громадян, аби отримати дистанційну роботу у західних фірмах. Крім фінансування держави, така схема дозволяє заражати системи компаній, як це було у випадку KnowBe4, а також збирати конфіденційну інформацію.
OpenAI вдалося виявити, що заблоковані облікові записи північнокорейських користувачів використовувалися для оптимізації кожного з етапів шахрайської схеми. ChatGPT використовували для складання супровідних листів, кодування, налаштування VPN та навіть написання сценаріїв, аби робочі ноутбуки залишалися активними та відображалися онлайн.
Шахраї також використовували чат-бот аби масово складати резюме на основі конкретних вакансій, шаблонів навичок та створених профілів громадян США.
Ще одним застосуванням ChatGPT є залучення американських громадян, для створення ферм ноутбуків, які північнокорейським працівникам видали компанії. До речі, у 2024 році у США розкрили одну подібну схему, до якої був залучений українець, який допомагав підробляти особистості.
У квітні Google випустив попередження, що північнокорейські IT-працівники також націлилися і на європейські компанії, а щоб влаштуватися там на роботу, видавали себе за українців. На додачу до цього, Північна Корея створила окремий хакерський підрозділ, який зосереджується на зламах за допомогою штучного інтелекту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%
|Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК «Іскандер» у РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Та він збожеволів!»: Трамп відповів на випади Маска
|Маск публічно зірвався на Трампа
|Сі Цзіньпін у телефонній розмові закликав Трампа відмовитися від негативних заходів щодо Китаю - ЗМІ
|Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|КНДР використовує ChatGPT для проникнення в західні компанії
|У Словаччині парламент заборонив застосовувати санкції проти РФ
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій