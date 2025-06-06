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У Словаччині парламент заборонив застосовувати санкції проти РФ
23:07 05.06.2025 |
Парламент Словаччини схвалив резолюцію Словацької національної партії (SNS) про відмову від введення санкцій проти РФ. Документ пройшов лише завдяки тому, що частина опозиції не зареєструвалася для голосування - депутати перед голосуванням вийняли картки, інформує Aktuality.sk.
У залі були присутні лише 76 депутатів. З них 51 проголосував "за" резолюцію про відмову від санкцій, 23 утрималися, і лише один - депутат партії "Глас" Ян Ференчак - виступив "проти".
"Це історичний документ, перший подібний серед країн ЄС. Він суперечить тому, що вчора заявив президент, і чітко констатує: санкції проти Росії завдають шкоди словацькій економіці", - заявив після голосування лідер SNS Андрей Данко, депутати якої й ініціювали документ.
Проти санкцій виступили депутати партії Smer, хоча міністр закордонних справ від цієї ж сили Юрай Бланар на засіданнях Ради ЄС раніше підтримував усі пакети санкцій проти РФ. Резолюцію також підтримала SNS. Партія "Глас" розділилася: більшість утрималася.
Окремі опозиційні сили, зокрема Progresívne Slovensko, звинувачують у провалі голосування саме себе: за повідомленнями, вони в останній момент закликали партнерів не реєструватися для участі.
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