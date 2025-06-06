У Словаччині парламент заборонив застосовувати санкції проти РФ

Парламент Словаччини схвалив резолюцію Словацької національної партії (SNS) про відмову від введення санкцій проти РФ. Документ пройшов лише завдяки тому, що частина опозиції не зареєструвалася для голосування - депутати перед голосуванням вийняли картки, інформує Aktuality.sk.

У залі були присутні лише 76 депутатів. З них 51 проголосував "за" резолюцію про відмову від санкцій, 23 утрималися, і лише один - депутат партії "Глас" Ян Ференчак - виступив "проти".

"Це історичний документ, перший подібний серед країн ЄС. Він суперечить тому, що вчора заявив президент, і чітко констатує: санкції проти Росії завдають шкоди словацькій економіці", - заявив після голосування лідер SNS Андрей Данко, депутати якої й ініціювали документ.

Проти санкцій виступили депутати партії Smer, хоча міністр закордонних справ від цієї ж сили Юрай Бланар на засіданнях Ради ЄС раніше підтримував усі пакети санкцій проти РФ. Резолюцію також підтримала SNS. Партія "Глас" розділилася: більшість утрималася.

Окремі опозиційні сили, зокрема Progresívne Slovensko, звинувачують у провалі голосування саме себе: за повідомленнями, вони в останній момент закликали партнерів не реєструватися для участі.