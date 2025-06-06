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АНАЛІТИКА

Торговий дефіцит США різко скоротився завдяки найбільшому в історії падінню імпорту

Торговий дефіцит США різко скоротився завдяки найбільшому в історії падінню імпорту

 

У США зафіксували різке скорочення торговельного дефіциту - найбільше за всю історію спостережень, пише Bloomberg.

Торговельний дефіцит у США у квітні зменшився на 55,5% порівняно з попереднім місяцем до $61,6 мільярда, що стало найменшим показником з 2023 року. Таке скорочення сталося через історичне падіння імпорту на 16,3%, тоді як експорт зріс на 3%.

Агентство пояснює таку динаміку тим, що багато американських компаній заздалегідь закупили великі обсяги товарів, намагаючись уникнути підвищених мит, які президент Трамп запровадив на початку квітня.

Коли ці мита набули чинності, імпорт різко впав.

Різке скорочення дефіциту створює умови для значного позитивного внеску зовнішньої торгівлі у ВВП країни в другому кварталі. У першому кварталі вона стала головною причиною зниження ВВП на 0,2% у річному вираженні.

"Скорочення торгового дефіциту в другому кварталі надасть підтримку ВВП, але виснаження запасів раніше ввезених товарів, найімовірніше, обмежить цей позитивний ефект", - написав в аналітичній записці економіст Bloomberg Economics Стюарт Пол.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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