Чорногорія збирається виробляти дрони для України разом із США

Дрон компанії BY Light. Ілюстрація: BY Light

Уряд Чорногорії затвердив початок проєкту з виробництва дронів у співпраці з американськими компаніями. Першу партію планують передати Україні.

Чорногорія розпочне виробництво безпілотників у партнерстві з американськими компаніями By Light professional IT services LLC та 4WINDS LLC. Про це йдеться в урядовому документі, ухваленому 29 травня. У проєкті також візьмуть участь дві чорногорські компанії - Tara Aerospace і Polimex.

Виробництво стане частиною більшого оборонного проєкту, який має зміцнити національну промисловість, підвищити обороноздатність армії Чорногорії відповідно до стандартів НАТО і підтримати Україну. Очікується, що США профінансують частину ініціативи, надавши до 15 мільйонів доларів із фондів допомоги для збройних сил Чорногорії.

Першу партію дронів передадуть Україні. Уряд підкреслює, що війна в Україні актуалізувала потребу в БПЛА й засобах безпечного транспортування небезпечних матеріалів. Передбачено також створення законодавчої бази для виробництва та експорту військових компонентів - відповідний закон мають підготувати до кінця року.

Поки що не повідомляється, коли саме стартує виробництво і який обсяг інвестицій буде виділено з чорногорського бюджету. Відомо, що до вересня мають підписати контракт після укладення "листа про наміри", який вже погоджено на рівні уряду. До речі, наразі By Light виробляє дрони вертикального злету з лінійки HALO та FPV-дрони PERSES.

Пояснимо, що Чорногорія, що є членом НАТО та кандидатом на вступ до ЄС, із 2022 року вже надала Україні військову допомогу на понад 11 мільйонів євро, ввела санкції проти Росії та прийняла в себе українських біженців.