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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Чорногорія збирається виробляти дрони для України разом із США
22:47 05.06.2025 |
Уряд Чорногорії затвердив початок проєкту з виробництва дронів у співпраці з американськими компаніями. Першу партію планують передати Україні.
Чорногорія розпочне виробництво безпілотників у партнерстві з американськими компаніями By Light professional IT services LLC та 4WINDS LLC. Про це йдеться в урядовому документі, ухваленому 29 травня. У проєкті також візьмуть участь дві чорногорські компанії - Tara Aerospace і Polimex.
Виробництво стане частиною більшого оборонного проєкту, який має зміцнити національну промисловість, підвищити обороноздатність армії Чорногорії відповідно до стандартів НАТО і підтримати Україну. Очікується, що США профінансують частину ініціативи, надавши до 15 мільйонів доларів із фондів допомоги для збройних сил Чорногорії.
Першу партію дронів передадуть Україні. Уряд підкреслює, що війна в Україні актуалізувала потребу в БПЛА й засобах безпечного транспортування небезпечних матеріалів. Передбачено також створення законодавчої бази для виробництва та експорту військових компонентів - відповідний закон мають підготувати до кінця року.
Поки що не повідомляється, коли саме стартує виробництво і який обсяг інвестицій буде виділено з чорногорського бюджету. Відомо, що до вересня мають підписати контракт після укладення "листа про наміри", який вже погоджено на рівні уряду. До речі, наразі By Light виробляє дрони вертикального злету з лінійки HALO та FPV-дрони PERSES.
Пояснимо, що Чорногорія, що є членом НАТО та кандидатом на вступ до ЄС, із 2022 року вже надала Україні військову допомогу на понад 11 мільйонів євро, ввела санкції проти Росії та прийняла в себе українських біженців.
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