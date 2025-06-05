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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що під час розмови із Сі Цзіньпіном обговорював торгівлю, тем України та Ірану не торкався

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що телефонна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном була повністю сфокусована на питаннях торгівлі, а теми українського питання або іранської ядерної програми не порушувалися.

"Бесіда була майже повністю сфокусована на торгівлі. Ми не обговорювали нічого з питань Росії/України або Ірану", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у четвер.

Він зазначив, що розмова тривала приблизно півтори години, назвав її "дуже позитивною".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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