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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп і Сі провели телефонну розмову - CNN

 

У четвер, 5 червня, президент США Дональд Трамп провів довгоочікувану телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на проінформованого співрозмовника.

Білий дім не відразу підтвердив цей дзвінок, але про нього повідомили китайські державні ЗМІ.

Переговори відбулися на прохання Трампа, повідомило агентство Xinhua, не уточнюючи деталей.

Зазначається, що сама телефонна розмова Трампа з Сі відбулася після тривалого періоду мовчання між лідерами обох країн.

Напередодні цієї розмови, CNN повідомляло, що китайські чиновники, які дуже насторожені непередбачуваністю Трампа та його досвіду в тому, щоб ставити іноземних лідерів у незручні ситуації, відкладали цю  телефонну розмову.

Це відбувалось у той час, коли сам Трамп неодноразово заявляв цієї весни, що очікує «незабаром поговорити з Сі».
Ключові теги: США, Китай
 

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