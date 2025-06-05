Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США підтвердили призначення нового командувача сил НАТО в Європі

 

Президент США Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Алексуса Гринкевича новим верховним головнокомандувачем Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявили в Пентагоні.

У Міноборони США кажуть, що призначення Гринкевича новим топкомандувачем сил НАТО в Європі погодили як адміністрація Трампа, так і члени Альянсу.

Нині Алексус Гринкевич обіймає посаду керівника директорату оперативного управління Об'єднаного комітету начальників штабів, округ Колумбія.

Паралельно з посадою верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі Гринкевич буде командувачем Європейського командування Збройних сил США, додали в Пентагоні.

Посаду SACEUR, який контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал.

Досі ним був генерал Крістофер Каволі, призначений у липні 2022 року.

Рішення про призначення Гринкевича, ймовірно, стане тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі побоювань про швидкий відхід США від безпеки в Європі.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США обговорювала можливе скорочення військової присутності в Європі, де сьогодні дислокується близько 80 тисяч американських військовослужбовців.
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1348  0,01 0,03 41,7178  0,05 0,12
EUR 47,0493  0,12 0,26 47,7096  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,06 0,15 41,4800  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес