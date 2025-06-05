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ЄЦБ наближається до завершення циклу зниження ставок - Лагард
17:38 05.06.2025 |
Європейський центральний банк наблизився до завершення циклу пом'якшення грошово-кредитної політики після чергового зниження ставок, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції за підсумками червневого засідання.
ЄЦБ у четвер очікувано знизив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. За останній рік їх було знижено вісім разів. Ставка за депозитами тепер становить 2%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка за маржинальними кредитами - 2,4%.
Більшість членів керівництва регулятора вважає, що ставка за депозитами на рівні 2% відповідає нейтральному рівню грошово-кредитної політики, тобто такому, що не обмежує, але й не стимулює економічну активність у єврозоні.
"Ми наближаємося до кінця циклу грошово-кредитної політики, під час якого ми відповідали на цілу низку шоків, включно з коронавірусом і енергетичною кризою, - заявила Лагард журналістам у Франкфурті. - За поточного рівня ставок ми перебуваємо в хорошому становищі для того, щоб впоратися з невизначеністю, яка на нас чекає".
Економісти загалом прогнозують, що після зниження ставок у червні ЄЦБ візьме паузу наступного місяця, а потім зменшить вартість запозичень востаннє у вересні.
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