Шість країн Європи готуються до спільної закупівлі бойових машин CV90

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди 5 червня підписали заяву про наміри щодо підготовки можливої спільної закупівлі бойових машин піхоти CV90.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії, документ було підписано в межах зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Запланована закупівля відповідає цілям урядового звіту Фінляндії з питань оборони - вона має посилити вогневу міць та мобільність сухопутних військ, замінити техніку, яка підлягає списанню, і суттєво збільшити кількість бойових машин в умовах нинішнього рівня загроз.

Окрім самих CV90, можливе придбання також охоплює навчальні комплекси, боєприпаси та запасні частини.

"Під час планування майбутніх можливостей армії важливо діяти спільно, щоби досягти економічної ефективності без втрат у якості й боєздатності. Якщо цей проєкт буде реалізовано, це стане одним із найбільших оборонних контрактів Фінляндії за всю історію - як за значенням, так і за фінансуванням. Йдеться про мільярди євро", - наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Заява також відкриває шлях до ширшої співпраці щодо інших продуктів платформи CV90, включно з можливістю підтримки України постачанням цих бойових машин та залученням інших держав до ініціативи.

Окрему увагу буде приділено участі фінської оборонної промисловості у реалізації проєкту.

У найближчі роки CV90 будуть на озброєнні в 11 європейських країнах. Якщо спільну закупівлю буде схвалено, Фінляндія використовуватиме ту ж модифікацію машини, що й п'ять інших країн, і з тією ж функціональністю, що ще три.

У квітні шведський прем'єр-міністр заявив, що Фінляндія, Норвегія, Швеція і Литва планують спільно закупити сотні бойових машин CV90.

Він говорив, що йдеться про "сотні одиниць" техніки, а відповідний меморандум про наміри, за його словами, планували підписати навесні 2025 року.

Повідомляли, що близько третини шведських бойових машин піхоти CV90, які мають намір закупити країни Північної Європи і Балтії, планують збирати в Литві.

Варто зазначити, що Литва активно виступала за те, щоб країни Північної Європи та Балтії шукали спільні ініціативи для зміцнення трансатлантичної співпраці.