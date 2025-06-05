Влада Росії визнала British Council «небажаною організацією»

Генпрокуратура Росії оголосила так званою небажаною організацією Британську раду (The British Council). Повідомлення про це опубліковане на сайті відомства.

Британська рада - створена 1934 року організація, покликана розвивати співпрацю в галузі освіти, культури і мистецтва між Великою Британією й іншими країнами. Один із головних напрямків її діяльності - організація навчання англійській мові жителів іноземних країн. Британська рада, зокрема, бере участь в організації тестів IELTS

Британська рада зараз не працює у Росії. Останній офіс організації, що працював у Москві, був закритий у 2018 році на тлі різкого погіршення відносин між Лондоном і Москвою. Організація працювала в Росії більше ніж 20 років.

Як йдеться у заяві Генпрокуратури Росії, British Council, «прикриваючись освітньою і культурною діяльністю... під приводом навчання англійській мові..., просуває довгострокові британські інтереси й цінності у сфері освіти, культури і молодіжної політики».

Крім того, за твердженням російського відомства, організація «активно пропагує і підтримує заборонений у РФ ЛГБТ-рух».

Окрему заяву випустила ФСБ Росії. Спецслужба РФ заявила, що Британська рада нібито «використовується спецслужбами Британії для проведення операцій проти суверенітету інших країн». ФСБ також рекомендувала так званим дружнім країнам зупинити роботу ради на території своїх держав.

British Council - публічна організація, яка працює більш ніж у 200 країнах і територіях, йдеться на її сайті. Вона підтримує вивчення англійської мови (зокрема, бере участь в організації тестів IELTS), фінансує міжнародні освітні програми і розвиває культурні зв'язки між Великою Британією та іншими країнами.

Рішення російської влади у British Coucil поки що не коментували. Російська влада останніми роками визнала «небажаними» понад 200 міжнародних організацій (серед них великі правозахисні, наукові, гуманітарні організації і ЗМІ, у тому числі Радіо Свобода). Співпраця з такими організаціями для російських громадян заборонена, кількох осіб засудили за кримінальними звинуваченнями у такій співпраці.