Угорщина відклала голосування за закон про «іноагентів»

Правляча партія Угорщини «Фідес», яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан, відклала заплановане голосування щодо законопроєкту, який дозволив би штрафувати організації, які отримують іноземне фінансування.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Очікувалося, що парламентське голосування відбудеться в середині червня. Незважаючи на те, що критики порівнювали закон з російським законом про «іноагентів», прогнозувалося, що він буде ухвалений парламентом, оскільки «Фідес» має більшість у дві третини голосів.

Але в середу лідер парламентської партії «Фідес» Мате Кочіш заявив ЗМІ, що голосування буде відкладено до осені, оскільки уряд отримав кілька пропозицій щодо тексту закону.

Минулого місяця «Фідес» запропонувала законопроєкт, який дозволить уряду контролювати, карати і потенційно забороняти організації, які отримують будь-яке іноземне фінансування, в тому числі пожертви або гранти ЄС. Пізніше речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що законопроєкт був розроблений нібито через занепокоєння тим, що організації, які отримують фінансування з-за кордону, в першу чергу з США і Брюсселя, формують політичний дискурс в країні. Законопроєкт також включає положення про «захист християнської культури» та традиційні цінності.

Законопроєкт, який проштовхує Орбан, з'явився на тлі критики з боку колишнього союзника Петера Мадяра напередодні виборів наступної весни.

Опозиційні політики швидко розкритикували цей законопроєкт, заявивши, що він дозволить уряду потенційно закрити всі незалежні ЗМІ та НУО, які займаються громадськими справами, а Transparency International та Угорський Гельсінський комітет закликав відмінити цю ініціативу.

Десятки угорців вийшли на вулиці на знак протесту, а понад 80 головних редакторів з усієї Європи, в тому числі з Guardian, Libération у Франції та Gazeta Wyborcza у Польщі, закликали ЄС вжити заходів щодо Угорщини.